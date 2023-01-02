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Громов не поедет на сбор Днепра-1 – вместо него присоединится игрок Вереса
Артем, вероятно, покинет днепровский клуб
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Артем Громов может уйти из днепровского клуба, сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.
По информации источника, 32-летний форвард не поедет с командой на первый предсезонный сбор, который пройдет в Турции. Ранее в СМИ была информация, что Громов может покинуть коллектив, а теперь она стала еще более явной.
С другой стороны, у команды Александра Кучева будет и пополнение. Вместо Громова к днепрянам в Турции присоединится правый защитник "Вереса" Евгений Пасич.
Громов перешел в "Днепр-1" летом 2022 года. За время, проведенное в клубе, форвард успел сыграть в 14 матчах, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.
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