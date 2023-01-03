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Металлист отдал своего нападающего в аренду в Португалию

Премьер-лига
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До конца этого сезона

Металлист отдал своего нападающего в аренду в Португалию

Фото: ФК Металіст

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Центральный форвард "Металлиста" Брайан Риаскос снова отправится в аренду. 28-летний игрок продолжит карьеру в португальском клубе "Маритиму".

Президент португальского клуба Руй Фонтес соообщил, что колумбийский нападающий взят в аренду у харьковчан до конца сезона 2022/23.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Риаскос сначала выступал за швейцарский "Грассхоппер" (8 матчей, 1 гол), затем за саудовский "Аль-Халидж" (6 поединок, без забитых мячей), оба раза – на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Маритиму"занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Португалии.

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В статье: Маритиму (Фуншал) Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Источник:
O Jogo

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