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Металлист отдал своего нападающего в аренду в Португалию
До конца этого сезона
Фото: ФК Металіст
Центральный форвард "Металлиста" Брайан Риаскос снова отправится в аренду. 28-летний игрок продолжит карьеру в португальском клубе "Маритиму".
Президент португальского клуба Руй Фонтес соообщил, что колумбийский нападающий взят в аренду у харьковчан до конца сезона 2022/23.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Риаскос сначала выступал за швейцарский "Грассхоппер" (8 матчей, 1 гол), затем за саудовский "Аль-Халидж" (6 поединок, без забитых мячей), оба раза – на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
"Маритиму"занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Португалии.
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