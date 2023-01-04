Фонд гарантирования вкладов подал иск против владельца Ворсклы Жеваго на 46 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в среду, 4 января, подал иск в Хозяйственный суд Киева против владельца " Ворсклы ", украинского бизнесмена Константина Жеваго как бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".

Сумма исковых требований – 46 млрд грн, говорится на сайте фонда.

Фонд утверждает, что путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления денег на подконтрольные компании по фиктивным контрактам из банка вывели более $223,1 млн и 18,4 млн евро.

Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования компаний, связанных с Жеваго, составляет, по оценкам ФГВФЛ, почти 46 млрд грн.

Напомним, 27 декабря Жеваго арестовали на альпийском горнолыжном курорте Куршевель. Экс-нардеп будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

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В сентябре 2019 года Константину Жевагу заочно объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.