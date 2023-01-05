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Форвард Динамо Каргбо перешел в клуб из Словении

Премьер-лига
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Официальная, но неполная информация

Форвард Динамо Каргбо перешел в клуб из Словении

nk-celje.si

Новина українською

23-летний бельгийский форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо, перешел в словенский клуб "Целе".

Отметим, что в августе минувшего года Каргбо на правах аренды играл за кипрскую "Доксу", откуда и перебрался в чемпионат Словении.

Подробности сделки не афишируются, но Transfermarkt пишет о том, что речь идет о полноценном трансфере.

Интересно, что за "Целе" Каргбо ранее уже играл - в аренде из "Динамо" во второй половине сезона-2021/22.

"Целе" официально объявил о подписании, в то время как "Динамо" пока не объявляло об уходе Каргбо, а еще в октябре минувшего года в СМИ были слухи о том, что киевский клуб и вовсе расторг контракт с бельгийским форвардом.

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ФК Целе

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