Форвард Динамо Каргбо перешел в клуб из Словении

23-летний бельгийский форвард " Динамо " Ибрагим Каргбо, перешел в словенский клуб "Целе".

Отметим, что в августе минувшего года Каргбо на правах аренды играл за кипрскую "Доксу", откуда и перебрался в чемпионат Словении.

Подробности сделки не афишируются, но Transfermarkt пишет о том, что речь идет о полноценном трансфере.

Интересно, что за "Целе" Каргбо ранее уже играл - в аренде из "Динамо" во второй половине сезона-2021/22.

"Целе" официально объявил о подписании, в то время как "Динамо" пока не объявляло об уходе Каргбо, а еще в октябре минувшего года в СМИ были слухи о том, что киевский клуб и вовсе расторг контракт с бельгийским форвардом.