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Форвард Динамо Каргбо перешел в клуб из Словении
Официальная, но неполная информация
nk-celje.si
23-летний бельгийский форвард "
Отметим, что в августе минувшего года Каргбо на правах аренды играл за кипрскую "Доксу", откуда и перебрался в чемпионат Словении.
Подробности сделки не афишируются, но Transfermarkt пишет о том, что речь идет о полноценном трансфере.
Интересно, что за "Целе" Каргбо ранее уже играл - в аренде из "Динамо" во второй половине сезона-2021/22.
"Целе" официально объявил о подписании, в то время как "Динамо" пока не объявляло об уходе Каргбо, а еще в октябре минувшего года в СМИ были слухи о том, что киевский клуб и вовсе расторг контракт с бельгийским форвардом.
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