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Действующий чемпион Словении проведет спарринги с Динамо и Шахтером

Премьер-лига
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Встречи пройдут в Турции

Действующий чемпион Словении проведет спарринги с Динамо и Шахтером

Фото: facebook.com/nkmaribor

Новина українською

Словенский "Марибор" на своем сайте опубликовал список клубов, с которыми проведет товарищеские матчи на зимних сборах. В их числе киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Встречи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно.

В целом, словенцы проведут 5 поединков:

  • 17 января. Марибор – Алюминий
  • 22 января. Марибор – Чукарички
  • 25 января. Марибор – Славия София
  • 28 января. Марибор – Динамо Киев
  • 1 февраля. Марибор – Шахтер Донецк

Добавим, "Марибор" - действующий чемпион Словении. В текущем сезоне коллектив идет четвертым, набрав 33 очка в 20 турах.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Марибор (Словения)
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Источник:
nkmaribor.com

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