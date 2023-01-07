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Действующий чемпион Словении проведет спарринги с Динамо и Шахтером
Встречи пройдут в Турции
Фото: facebook.com/nkmaribor
Словенский "Марибор" на своем сайте опубликовал список клубов, с которыми проведет товарищеские матчи на зимних сборах. В их числе киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Встречи пройдут в турецком Белеке 28 января и 1 февраля соответственно.
В целом, словенцы проведут 5 поединков:
- 17 января. Марибор – Алюминий
- 22 января. Марибор – Чукарички
- 25 января. Марибор – Славия София
- 28 января. Марибор – Динамо Киев
- 1 февраля. Марибор – Шахтер Донецк
Добавим, "Марибор" - действующий чемпион Словении. В текущем сезоне коллектив идет четвертым, набрав 33 очка в 20 турах.
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Источник:nkmaribor.com
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