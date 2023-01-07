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Два сбора в Турции. Лидер УПЛ объявил расписание спаррингов во время зимнего антракта
Грузины, поляки, словенцы и другие
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1" объявил список своих спарринг-партнеров на сборах, которые первая команда запланировала в Турции во время зимнего антракта.
- 15 января. "Днепр-1" – "Динамо" Тбилиси (Грузия)
- 16 января. "Днепр-1" - "Пахтакор" (Узбекистан)
- 20 января. "Днепр-1" - "Ракув" (Польша)
- 21 января. "Днепр-1" - "Копер" (Словения)
- 29 января. "Днепр-1" - "Сутьеска" (Черногория)
- 2 февраля. "Днепр-1" - "Мура" (Словения)
- 7 февраля. "Днепр-1" - "Ауда" (Латвия)
Напомним, что первые официальные поединки в 2023 году команда Александра Кучера проведет 16 и 23 февраля против АЕК из Ларнака в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.
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