Два сбора в Турции. Лидер УПЛ объявил расписание спаррингов во время зимнего антракта

"Днепр-1" объявил список своих спарринг-партнеров на сборах, которые первая команда запланировала в Турции во время зимнего антракта.

15 января. "Днепр-1" – "Динамо" Тбилиси (Грузия)

16 января. "Днепр-1" - "Пахтакор" (Узбекистан)

20 января. "Днепр-1" - "Ракув" (Польша)

21 января. "Днепр-1" - "Копер" (Словения)

29 января. "Днепр-1" - "Сутьеска" (Черногория)

2 февраля. "Днепр-1" - "Мура" (Словения)

7 февраля. "Днепр-1" - "Ауда" (Латвия)

Днепряне обещают показать трансляции всех своих матчей.

Напомним, что первые официальные поединки в 2023 году команда Александра Кучера проведет 16 и 23 февраля против АЕК из Ларнака в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.