  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два сбора в Турции. Лидер УПЛ объявил расписание спаррингов во время зимнего антракта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два сбора в Турции. Лидер УПЛ объявил расписание спаррингов во время зимнего антракта

Премьер-лига
(1 голосов)

Грузины, поляки, словенцы и другие

Два сбора в Турции. Лидер УПЛ объявил расписание спаррингов во время зимнего антракта

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" объявил список своих спарринг-партнеров на сборах, которые первая команда запланировала в Турции во время зимнего антракта.

  • 15 января. "Днепр-1" – "Динамо" Тбилиси (Грузия)
  • 16 января. "Днепр-1" - "Пахтакор" (Узбекистан)
  • 20 января. "Днепр-1" - "Ракув" (Польша)
  • 21 января. "Днепр-1" - "Копер" (Словения)
  • 29 января. "Днепр-1" - "Сутьеска" (Черногория)
  • 2 февраля. "Днепр-1" - "Мура" (Словения)
  • 7 февраля. "Днепр-1" - "Ауда" (Латвия)

Днепряне обещают показать трансляции всех своих матчей.

Напомним, что первые официальные поединки в 2023 году команда Александра Кучера проведет 16 и 23 февраля против АЕК из Ларнака в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

По теме
yellow-arrow
Источник: Коуч Челси лично контактировал с Мудриком
yellow-arrow
Верес подписал защитника Горняка-Спорта
yellow-arrow
Юрий Вирт: Мне сбросили предварительный формат проведения Кубка Украины, и я его не понял
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Тбилиси) Пахтакор (Ташкент) Копер СК Днепр-1 Сутьеска (Никшич) Ракув (Ченстохова) Мура (Мурска Собота)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде