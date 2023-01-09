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Приходько: Кривбасс должен входить в топ-6 УПЛ, а дальше только выше
Полузащитник прокомментировал свое возвращение в команду
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Зимний новичок криворожского "Кривбасса", полузащитник Клим Приходько рассказал о своем возвращении в команду.
– Клим, поздравляем с возвращением! Какие сейчас ощущения?
– Спасибо, эмоции только положительные. Очень рад, что вернулся в родной город, родную команду. Хочу играть за "Кривбасс", помогать коллективу побеждать в каждом матче и как можно скорее дебютировать в УПЛ.
– Ты играл в аренде в Кривбассе, когда команда выступала в Первой лиге. Теперь – УПЛ. Чувствуешь ли дополнительную ответственность?
– Конечно, это гораздо более высокий уровень. Более сильные соперники, серьезные задачи. "Кривбасс" должен подниматься в таблице и входить в топ-6 в этом сезоне. Ну а дальше только выше и выше.
– Следил ли за выступлениями "Кривбасса" в первом круге?
– Конечно, я смотрел каждый матч. Сначала команде было тяжело, но со временем сыгрались и закончили первый круг на мажорной ноте.
– Ты работал в системах "Шахтера", "Динамо", "Ворсклы". Стиль какого из этих клубов тебе больше нравится?
– Больше всего понравилось в "Шахтере" из-за того, что у него самый атакующий футбол.
– В "Кривбассе" значительно возросла конкуренция. Готов к тому, чтобы включиться за борьбу в старте?
– А зачем я тогда приехал? (улыбается)
– Каждый футболист ставит перед собой личные задачи. Какие у тебя мечты и ожидания с 2023 года?
– Каждый день становиться все лучше и завоевать место в стартовом составе "Кривбасса", - заявил Приходько.
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