  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но киевляне могут взять игрока на зимний сбор

Кривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб хочет, чтобы хавбек Назар Волошин доиграл сезон в его команде. Впрочем, тренер также не исключает, что "Динамо" может дать шанс игроку во время зимнего сбора.

"Я очень хочу, чтобы он вернулся на вторую часть сезона. Но у Назара свое руководство, как "Динамо" решит, так и будет. Он может поехать на сбор киевлян, но информации у меня пока нет", — сказал Вернидуб.

Напомним, что Волошин в осенней части сезона в 13 матчах за "Кривбасс" забил 4 гола

По теме
yellow-arrow
Голкипер Металлиста заявил, что Ярославский полгода не общался с командой
yellow-arrow
Львов намерен подписать двух опытных защитников Металлиста
yellow-arrow
Кривбасс подписал Лунева, Львов продал Крушинского. Все зимние трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде