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Кривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона
Но киевляне могут взять игрока на зимний сбор
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "
"Я очень хочу, чтобы он вернулся на вторую часть сезона. Но у Назара свое руководство, как "Динамо" решит, так и будет. Он может поехать на сбор киевлян, но информации у меня пока нет", — сказал Вернидуб.
Напомним, что Волошин в осенней части сезона в 13 матчах за "Кривбасс" забил 4 гола
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