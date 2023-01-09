Кривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб хочет, чтобы хавбек Назар Волошин доиграл сезон в его команде. Впрочем, тренер также не исключает, что "Динамо" может дать шанс игроку во время зимнего сбора.

"Я очень хочу, чтобы он вернулся на вторую часть сезона. Но у Назара свое руководство, как "Динамо" решит, так и будет. Он может поехать на сбор киевлян, но информации у меня пока нет", — сказал Вернидуб.

Напомним, что Волошин в осенней части сезона в 13 матчах за "Кривбасс" забил 4 гола