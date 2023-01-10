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Бельгийский Андерлехт хочет подписать Цыганкова

Премьер-лига
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Еще один претендент на игрока

Бельгийский Андерлехт хочет подписать Цыганкова

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский "Андерлехт" заинтересовался 25-летним вингером "Динамо" Виктором Цыганковым.

Как сообщает HLN, брюссельский клуб, который проводит не самый удачный сезон, ищет усиление в зимнее трансферное окно и нацелен на украинского вынгера.

Впрочем, также издание добавляет, что "Андерлехту" будет непросто заполучить игрока. "Динамо" оценивает футболиста в 22 млн евро. Также предстоит выдержать конкуренцию со стороны ПСВ, который ранее также интересовался украинцем.

В то же время, в плюс брюссельцам может играть тот факт, что контракт Цыганкова заканчивается летом, и поэтому через полгода вингер может уйти на правах свободного агента.

Более того, издание пишет о том, что "Андерлехт" уже якобы контактировал с окружением (агентами) игрока, и эти переговоры проходили в "позитивной и конструктивной атмосфере".

"Пурпурно-белые" хотели бы подписать Цыганкова уже зимой, однако ради экономии готовы потерпеть и до лета.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Виктор Цыганков
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Источник:
HLN

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.01.2023 в 18:48
маккаби хайфа его ждёт
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aleks68
10.01.2023 в 18:13
там ему и место.летом уйдёт бесплатно.
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