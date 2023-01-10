Бельгийский Андерлехт хочет подписать Цыганкова

Бельгийский "Андерлехт" заинтересовался 25-летним вингером "Динамо" Виктором Цыганковым .

Как сообщает HLN, брюссельский клуб, который проводит не самый удачный сезон, ищет усиление в зимнее трансферное окно и нацелен на украинского вынгера.

Впрочем, также издание добавляет, что "Андерлехту" будет непросто заполучить игрока. "Динамо" оценивает футболиста в 22 млн евро. Также предстоит выдержать конкуренцию со стороны ПСВ, который ранее также интересовался украинцем.

В то же время, в плюс брюссельцам может играть тот факт, что контракт Цыганкова заканчивается летом, и поэтому через полгода вингер может уйти на правах свободного агента.

Более того, издание пишет о том, что "Андерлехт" уже якобы контактировал с окружением (агентами) игрока, и эти переговоры проходили в "позитивной и конструктивной атмосфере".

"Пурпурно-белые" хотели бы подписать Цыганкова уже зимой, однако ради экономии готовы потерпеть и до лета.

Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.