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Бельгийский Андерлехт хочет подписать Цыганкова
Еще один претендент на игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Бельгийский "Андерлехт" заинтересовался 25-летним вингером "Динамо"
Как сообщает HLN, брюссельский клуб, который проводит не самый удачный сезон, ищет усиление в зимнее трансферное окно и нацелен на украинского вынгера.
Впрочем, также издание добавляет, что "Андерлехту" будет непросто заполучить игрока. "Динамо" оценивает футболиста в 22 млн евро. Также предстоит выдержать конкуренцию со стороны ПСВ, который ранее также интересовался украинцем.
В то же время, в плюс брюссельцам может играть тот факт, что контракт Цыганкова заканчивается летом, и поэтому через полгода вингер может уйти на правах свободного агента.
Более того, издание пишет о том, что "Андерлехт" уже якобы контактировал с окружением (агентами) игрока, и эти переговоры проходили в "позитивной и конструктивной атмосфере".
"Пурпурно-белые" хотели бы подписать Цыганкова уже зимой, однако ради экономии готовы потерпеть и до лета.
Напомним, что в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.
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