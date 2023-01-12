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Хомченовский: Вернидуб предупредил, чтобы все держали себя в форме

Премьер-лига
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"Кривбасс" вышел из отпуска

Хомченовский: Вернидуб предупредил, чтобы все держали себя в форме

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о выходе команды из отпуска.

– Дмитрий, во-первых, какое настроение после отпуска?

– Хорошее настроение, хорошо отдохнул после напряженного сезона. Теперь с новыми силами готов к работе.

– А хватило ли этого отпуска? Возможно ли нужно еще неделю-две?

– Достаточно, это и так очень много (улыбается). Уже через две недели отпуск начал тренироваться. Очень соскучился по футболу, по команде.

– Команда несколько изменилась, у нас есть новички. Следил ли за трансферными новостями?

– Да, конечно, я подписан на "Кривбасс" в Инстаграм (улыбается). И другим советую подписываться. Новичков пока немного, одного из них хорошо знаю. Будем знакомиться. Примем ребят очень хорошо.

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– Прежде всего, что ты сделал, когда приехал в гостиницу, это пошел на весы. Это все в норме?

– Да. Юрий Николаевич предупредил, чтобы все держали себя в форме. Поэтому сразу решил проверить, все ли хорошо.

– Какие ожидания от 2023 года? Все мы, наверное, ждем одного…

– Да, конечно, победы Украины. Это самое важное, что сейчас может быть для всех нас и для всей страны, – сказал Хомченовский.

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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