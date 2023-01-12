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Кучерук: Во время своего простоя старался не запускать себя
Экс-голкипер "Динамо" - о переходе в "Зарю"
Фото: Динамоманія
Вратарь "Зари" Владислав Кучерук рассказал о своем переходе в луганской клуб и работе над собой после ухода из "Динамо".
— Влад, как ты пережил небольшой простой в карьере после ухода из "Динамо"?
— Тяжело было, и, наверное, не только для меня. Бывают такие моменты, что нужно перетерпеть, переждать, не падать духом, надеяться, что все будет хорошо, и оно так и будет. В такой большой по времени простой главное, не запускать себя, заниматься в зале, бегать. Потому что потом будет тяжелее вернуть себя в форму.
— Как осуществился твой переход в "Зарю"?
— Агент сказал приехать на просмотр, перед Новым годом я был на просмотре. Побыл где-то неделю, вроде все хорошо было, но что-то не получилось, и я поехал домой. Потом, после Нового года агент сказал, что клуб хочет подписать меня.
— С Патриком ван Леувеном успел поговорить?
— Когда я ехал на просмотр, то говорил с ним. Он сказал, что хочет меня посмотреть в деле. Впечатления в целом хорошие, мне нравится его работа и подход.
— Как бы ты оценил нынешний уровень УПЛ?
— Уровень хороший, многие команды хорошо себя показывают. Все-таки, из-за всех обстоятельств проводить чемпионат все еще сложно. Но хорошо, что есть возможность играть, — рассказал Кучерук.
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