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Кучерук: Во время своего простоя старался не запускать себя

Премьер-лига
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Экс-голкипер "Динамо" - о переходе в "Зарю"

Кучерук: Во время своего простоя старался не запускать себя

Фото: Динамоманія

Новина українською

Вратарь "Зари" Владислав Кучерук рассказал о своем переходе в луганской клуб и работе над собой после ухода из "Динамо".

Влад, как ты пережил небольшой простой в карьере после ухода из "Динамо"?

— Тяжело было, и, наверное, не только для меня. Бывают такие моменты, что нужно перетерпеть, переждать, не падать духом, надеяться, что все будет хорошо, и оно так и будет. В такой большой по времени простой главное, не запускать себя, заниматься в зале, бегать. Потому что потом будет тяжелее вернуть себя в форму.

Как осуществился твой переход в "Зарю"?

— Агент сказал приехать на просмотр, перед Новым годом я был на просмотре. Побыл где-то неделю, вроде все хорошо было, но что-то не получилось, и я поехал домой. Потом, после Нового года агент сказал, что клуб хочет подписать меня.

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С Патриком ван Леувеном успел поговорить?

— Когда я ехал на просмотр, то говорил с ним. Он сказал, что хочет меня посмотреть в деле. Впечатления в целом хорошие, мне нравится его работа и подход.

Как бы ты оценил нынешний уровень УПЛ?

— Уровень хороший, многие команды хорошо себя показывают. Все-таки, из-за всех обстоятельств проводить чемпионат все еще сложно. Но хорошо, что есть возможность играть, — рассказал Кучерук.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кучерук
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Источник:
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