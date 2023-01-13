СМИ: Цыганков отсутствовал на медосмотре Динамо – он находится за границей

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков не проходил сегодняшний медосмотр команды в клинике "Добробут", сообщает "Динамомания".

Источник утверждает, что 25-летний футболист находится за границей. Вероятно, его отсутствие связано с потенциальным трудоустройством в другом клубе. Ранее сообщалось, что интерес к Виктору проявляют "Андерлехт" и "Порту".

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Напомним, контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Если трансфер не состоится зимой, летом он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. В текущем сезоне вингер провел за киевлян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллионов евро.