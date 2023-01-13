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Голкипер Динамо: Огромный опыт Шовковского нам очень поможет

Премьер-лига
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Руслан Нещерет - о старте подготовки ко второй части сезона

Голкипер Динамо: Огромный опыт Шовковского нам очень поможет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет во время прохождения традиционного медобследования рассказал о том, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от подготовительного периода до второй части сезона, ожидающего динамовцев в ближайшее время.

Как обычно, новый год начинается для нас с традиционного медобследования, это для нас уже привычное дело. Проснулся пораньше, чтобы быстрее пройти всех врачей и иметь время на отдых перед вечерней тренировкой.

– Никаких опасений перед визитом к врачам не было?

– Опасений не было, но есть давняя нелюбовь к окулистам. Хотя со зрением все хорошо (улыбается).

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– Как провел отпуск, где был?

– Почти все время был дома. В первую неделю отпуска поехали с девушкой в Буковель, там отдохнули, после чего вернулись в Мукачево.

– Соскучился по работе?

- Да, в последние дни перед выходом из отпуска уже тянуло в Киев, хотел поскорее увидеть всех ребят и начать работать.

– В тренерский штаб вошел Александр Шовковский – наверное, кумир для многих отечественных голкиперов…

– Думаю, его огромный опыт нам очень поможет. Уверен, будет интересно с ним работать.

– Как прошла первая тренировка?

Как всегда – немного побегали, немного позанимались в тренажерном зале. Утром занимались на поле и на тренажерах, а вечером – на поле с мячами.

– Какие ожидания от подготовительного сбора?

– Будем много работать. Первые неделю-две обычно тяжеловато, но наберем физические кондиции – и нагрузки будут переноситься уже легче, - цитирует Нещерета официальный сайт киевлян.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
fcdynamo.com

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