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Голкипер Динамо: Огромный опыт Шовковского нам очень поможет
Руслан Нещерет - о старте подготовки ко второй части сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет во время прохождения традиционного медобследования рассказал о том, как провел отпуск, и поделился ожиданиями от подготовительного периода до второй части сезона, ожидающего динамовцев в ближайшее время.
– Как обычно, новый год начинается для нас с традиционного медобследования, это для нас уже привычное дело. Проснулся пораньше, чтобы быстрее пройти всех врачей и иметь время на отдых перед вечерней тренировкой.
– Никаких опасений перед визитом к врачам не было?
– Опасений не было, но есть давняя нелюбовь к окулистам. Хотя со зрением все хорошо (улыбается).
– Как провел отпуск, где был?
– Почти все время был дома. В первую неделю отпуска поехали с девушкой в Буковель, там отдохнули, после чего вернулись в Мукачево.
– Соскучился по работе?
- Да, в последние дни перед выходом из отпуска уже тянуло в Киев, хотел поскорее увидеть всех ребят и начать работать.
– В тренерский штаб вошел Александр Шовковский – наверное, кумир для многих отечественных голкиперов…
– Думаю, его огромный опыт нам очень поможет. Уверен, будет интересно с ним работать.
– Как прошла первая тренировка?
– Как всегда – немного побегали, немного позанимались в тренажерном зале. Утром занимались на поле и на тренажерах, а вечером – на поле с мячами.
– Какие ожидания от подготовительного сбора?
– Будем много работать. Первые неделю-две обычно тяжеловато, но наберем физические кондиции – и нагрузки будут переноситься уже легче, - цитирует Нещерета официальный сайт киевлян.
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