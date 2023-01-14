Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ

Вингер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков подписал контракт с испанской "Жироной". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

“Виктор Цыганков уже в Жироне!

Он уже прошел медосмотр! И подписал соглашение на четыре года.

В понедельник официально объявят о подписании контракта с лета 2023 года (как свободный агент).

А эти полгода Виктор проведет в киевском "Динамо", - говорится в сообщении на телеграмм-канале "Бомбардир" .