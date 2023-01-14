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Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ
Но "Динамо" он пока не покинет
фото - Олександр Приходько
Вингер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков подписал контракт с испанской "Жироной". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.
“Виктор Цыганков уже в Жироне!
Он уже прошел медосмотр! И подписал соглашение на четыре года.
В понедельник официально объявят о подписании контракта с лета 2023 года (как свободный агент).
А эти полгода Виктор проведет в киевском "Динамо", - говорится в сообщении на телеграмм-канале "Бомбардир" .
Напомним, что текущий контракт Цыганкова с "Динамо" завершается следующим летом. По правилам ФИФА футболист может подписывать предварительное соглашение с новым клубом за полгода до завершения предыдущего. Для Виктора это будет первый клуб не из Киева – всю свою карьеру он провел в составе “бело-синих”.
Отметим, что сейчас "Жирона" идет на 12-месте в испанской Ла Лиге.
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