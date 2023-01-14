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Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Но "Динамо" он пока не покинет

Цыганков подписал контракт с командой испанской Ла Лиги – СМИ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Цыганков подписал контракт с испанской "Жироной". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

“Виктор Цыганков уже в Жироне!

Он уже прошел медосмотр! И подписал соглашение на четыре года.

В понедельник официально объявят о подписании контракта с лета 2023 года (как свободный агент).

А эти полгода Виктор проведет в киевском "Динамо", - говорится в сообщении на телеграмм-канале "Бомбардир" .

Напомним, что текущий контракт Цыганкова с "Динамо" завершается следующим летом. По правилам ФИФА футболист может подписывать предварительное соглашение с новым клубом за полгода до завершения предыдущего. Для Виктора это будет первый клуб не из Киева – всю свою карьеру он провел в составе “бело-синих”.

Отметим, что сейчас "Жирона" идет на 12-месте в испанской Ла Лиге.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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Русланбай (Рівне)
14.01.2023 в 10:31
Суркіс давно вже показав що менеджер з нього , як з мене інженер. За останні роки 4-и , звичайно що були пропозиції по Циганкову. Але ж Суркісу було мало. От він і залишився ні з чим...... іхі ба це вже перший раз що гравців так маринують ? Але яка нам до цього різниця. То не наші гроші. Просто болить за клуб .
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MaximSK (Киев)
14.01.2023 в 10:23
Если это правда, то Суркис будет очень злой на него, он хотел продлить контракт с ним и ждать предложения от 20 млн Евро или держать его в клубе до конца карьеры, но к сожалению к Цыганкову нет такого интереса как к Мудрику.
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