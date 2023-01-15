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Журналист Marca: Жирона в ближайшее время объявит о трансфере Цыганкова

Премьер-лига
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Все решится в следующие несколько дней

Журналист Marca: Жирона в ближайшее время объявит о трансфере Цыганкова

фото - Олександр Приходько

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Журналист испанского издания Marca Давид Санчес подтвердил слухи о переходе Виктора Цыганкова в “Жирону”.

Каталонский клуб официально подпишет контракт с футболистом в ближайшие несколько дней.

Санчес не предоставил информацию о сроке соглашения, однако журналист Роман Бебех вчера отмечал, что он составит четыре года. Цыганков присоединится к "Жироне" летом на правах свободного агента.

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Отметим, что "бело-красные" принадлежат к "Сити групп", куда также входят такие клубы, как "Ман Сити", "Труа", "Палермо", "Нью Йорк Сити".

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Давід Санчес

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