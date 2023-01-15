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Журналист Marca: Жирона в ближайшее время объявит о трансфере Цыганкова
Все решится в следующие несколько дней
фото - Олександр Приходько
Журналист испанского издания Marca Давид Санчес подтвердил слухи о переходе Виктора Цыганкова в “Жирону”.
Каталонский клуб официально подпишет контракт с футболистом в ближайшие несколько дней.
Санчес не предоставил информацию о сроке соглашения, однако журналист Роман Бебех вчера отмечал, что он составит четыре года. Цыганков присоединится к "Жироне" летом на правах свободного агента.
Отметим, что "бело-красные" принадлежат к "Сити групп", куда также входят такие клубы, как "Ман Сити", "Труа", "Палермо", "Нью Йорк Сити".
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