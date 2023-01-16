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СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне

Премьер-лига
(1 голосов)

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СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков будет получать в испанской "Жироне" больше, чем в нынешнем клубе. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Также по информации журналист, зарплата украинца будет меньше, чем могла быть в "Брюгге" или "Андерлехте", которые также хотели бы видеть Цыганкова у себя. Конкретных цифр источник не назвал.

Читайте такжеУ Динамо было два предложения по продаже Цыганкова. Но клуб хотел устроить его в Англии

Напомним, по информации СМИ, 25-летний Цыганков уже подписал с "Жироной" контракт, который вступит в силу с лета 2023 года. В ближайшие полгода он проведет в составе "Динамо", после чего покинет клуб в качестве свободного агента.

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В статье: Динамо (Киев) Жирона (Испания) Виктор Цыганков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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vіnn (Khmеlnitsky)
16.01.2023 в 13:20
Шикарно провів по губам опзж-зрадникам. Хто наступний буде втікати з проросійського кубла???
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.01.2023 в 13:03
Напевно трошки меньше ніж у Мудрика?!))))
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0
0
Caballero (DC)
16.01.2023 в 12:40
Подача новостей - редкая йоубищность.
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.01.2023 в 11:57
Яка вичерпна інформація...
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+3
0
aleks68
16.01.2023 в 13:07
так хочется заглянуть в чужой карман петух дырявый?помоги своему хозяину продать беседина млн за 50.только гавкать способен чмошник.
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0
0

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