СМИ озвучили данные о возможной зарплате Цыганкова в Жироне

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков будет получать в испанской "Жироне" больше, чем в нынешнем клубе. Об этом сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Также по информации журналист, зарплата украинца будет меньше, чем могла быть в "Брюгге" или "Андерлехте", которые также хотели бы видеть Цыганкова у себя. Конкретных цифр источник не назвал.

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Напомним, по информации СМИ, 25-летний Цыганков уже подписал с "Жироной" контракт, который вступит в силу с лета 2023 года. В ближайшие полгода он проведет в составе "Динамо", после чего покинет клуб в качестве свободного агента.