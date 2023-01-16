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Официально. Александрия рассталась с голкипером Билыком
Олег Билык покинул стан "горожан"
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" приостановила сотрудничество с голкипером команды Олегом Билыком.
Билык находился в структуре "Александрии" с июля 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 16 голов, а в двух поединках отстоял на "ноль". В общей сложности кипер провел 46 матчей за "горожан".
Также Олег Билык был игроком юношеской сборной Украины U-19. В 2019-2020 годах защищал цвета молодежной сборной Украины U-21. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Пока нет информации, где продолжит карьеру 25-летний футболист. В "Александрии" Олегу пожелали удачи и поблагодарили за сотрудничество.
Ранее "Александрия" подписала экс-голкипера "Зари".
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