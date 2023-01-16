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Официально. Александрия рассталась с голкипером Билыком

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Билык покинул стан "горожан"

Официально. Александрия рассталась с голкипером Билыком

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" приостановила сотрудничество с голкипером команды Олегом Билыком.

Билык находился в структуре "Александрии" с июля 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 16 голов, а в двух поединках отстоял на "ноль". В общей сложности кипер провел 46 матчей за "горожан".

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Также Олег Билык был игроком юношеской сборной Украины U-19. В 2019-2020 годах защищал цвета молодежной сборной Украины U-21. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Пока нет информации, где продолжит карьеру 25-летний футболист. В "Александрии" Олегу пожелали удачи и поблагодарили за сотрудничество.

Ранее "Александрия" подписала экс-голкипера "Зари".

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В статье: ФК Александрия Олег Билык
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Источник:
ФК Олександрія

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