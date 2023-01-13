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Официально. Александрия подписала Никиту Шевченко

Премьер-лига
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Контракт – до лета 2024-го года

Официально. Александрия подписала Никиту Шевченко

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" на своем сайте объявила о подписании контракта с бывшим голкипером "Шахтера", "Зари", "Карпат", "Мариуполя" и сборной Украины Никитой Шевченко.

Клуб сообщает, что контракт подписан до 31-го мая 2024-го года.

Напомним, что во время зимнего перерыва "Александрию" возглавил Руслан Ротань, уже представивший свой тренерский штаб.

Также сообщается, что вратарь, являвшийся основным в "Александрии" в первой части сезона, Олег Билык, покинул команду.

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В статье: Никита Шевченко ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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