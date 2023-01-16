Ракицкий: Мне 33 года, но я все еще молод. Буду стараться, чтобы попадать в основу

Старый-новый новичок "Шахтера" Ярослав Ракицкий рассказал, почему он вернулся в донецкий клуб , за который он выступал с 2009 по 2019 год. Игрок получил контракт до конца нынешнего сезона.

– Ярослав, рады снова видеть тебя в "Шахтере". Каково это – вернуться в родной клуб? Как прошла встреча с командой?

– Всегда мечтал вернуться в "Шахтер". Я люблю этот клуб, и мое сердце принадлежит только "Шахтеру". Где бы я ни играл, предан этому клубу. Как меня встретили ребята? Хорошо. Надо еще познакомиться со всеми. Надеюсь, помогу им.

– С кем из клуба общался перед возвращением в "Шахтер"?

– Я разговаривал с Дарио, вчера говорил с тренером – мы друг друга поняли. Все зависит от меня. Несмотря на возраст, 33 года, я все еще молод и буду стараться, буду навязывать тренеру свою кандидатуру, чтобы попадать в стартовый состав.

– Ты как никто другой знаешь "Шахтер", долго выступал за команду. Что можешь сказать о нынешнем молодом украинском "Шахтере"?

– Я смотрел практически все матчи в Лиге чемпионов, и мне очень понравилась игра. Ребята молодые не боятся, плюс есть опытные парни, которые помогают – хороший баланс. И есть куда расти, это не предел. Надеюсь, с каждой тренировкой и с каждой игрой "Шахтер" будет набирать обороты, идти вперед и добиваться своих целей.

– Что скажешь о тренерской философии Игора Йовичевича?

– Я еще не тренировался в общей группе, но все тактики мне понятны. Буду слушать тренера, вникать в тактику – и, думаю, понимание придет ко мне быстро.

– Какие лично твои цели и амбиции в нынешнем "Шахтере"?

– Амбиции у "Шахтера" одни – всегда быть первым и в еврокубках добиваться хороших результатов. А моя задача – помочь команде. Если я помогу команде достичь результата, то буду рад сам, а там уже пусть оценивают меня другие.

– Под каким номером будешь играть?

– Под 44-м.