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Капитан Днепра-1: Надо не расслабляться и работать дальше
Александр Сваток ответил на вопросы клубной пресс-службы
Фото: СК Дніпро-1
Капитан "Днепра-1" Александр Сваток ответил на вопросы клубной пресс-службы после спарринга против ташкентского "Пахтакора" (3:0.
– Александр, позади два матча подряд и неделя работы. Какие от этого впечатления?
– Немножко накапливается усталость, ведь играем под нагрузками, поэтому иногда допускаем детские ошибки. Однако это все понятно, ведь сейчас сборы. Надо не расслабляться и работать дальше.
– Как на сборах команда готовится к спаррингам? Есть ли какое-нибудь изучение соперника, все ли это идет, как часть тренировочного процесса?
– Перед матчем тренер нам говорит о том, какие у соперника сильные стороны и на кого из игроков следует обратить внимание.
– Есть ли уже мысли о первых официальных матчах года, какими будут игры с АЕКом в Лиге Конференций?
– Нет, пока у нас день за днем идет большая нагрузка на тренировках, мы на этом сосредоточены, так что сейчас рано думать о том, что будет через несколько недель, - сказал Сваток.
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