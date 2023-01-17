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Арендованный у Динамо хавбек Зари может перейти в другой клуб УПЛ
Он не поехал на турецкий сбор с луганчанами
Фото: із відкритих джерел
Полузащитник Ахмед Алибеков может стать игроком "Львова", сообщает Спортивка. С лета 2021 года хавбек выступает на правах аренды за "Зарю", однако права на него принадлежат киевскому "Динамо".
Несмотря на то, что арендное соглашение 24-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до лета, из-за недостатка игровой практики он начал поиски новой команды уже сейчас. В этом сезон он принял участие в одном матче "Зари", проведя на поле лишь 9 минут.
Как утверждает источник, интерес к Алибекову проявил "Львов", который в связи со своим турнирным положением серьезно усиливается этой зимой. Пока неизвестно, окажется ли Ахмед в стане "сине-золотых львов", однако вероятность такого трансфера достаточно высока.
К слову, Алибеков не попал в список игроков "Зари", которые отправились на турецкий сбор.
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