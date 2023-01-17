  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арендованный у Динамо хавбек Зари может перейти в другой клуб УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арендованный у Динамо хавбек Зари может перейти в другой клуб УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он не поехал на турецкий сбор с луганчанами

Арендованный у Динамо хавбек Зари может перейти в другой клуб УПЛ

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Полузащитник Ахмед Алибеков может стать игроком "Львова", сообщает Спортивка. С лета 2021 года хавбек выступает на правах аренды за "Зарю", однако права на него принадлежат киевскому "Динамо".

Несмотря на то, что арендное соглашение 24-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до лета, из-за недостатка игровой практики он начал поиски новой команды уже сейчас. В этом сезон он принял участие в одном матче "Зари", проведя на поле лишь 9 минут.

Как утверждает источник, интерес к Алибекову проявил "Львов", который в связи со своим турнирным положением серьезно усиливается этой зимой. Пока неизвестно, окажется ли Ахмед в стане "сине-золотых львов", однако вероятность такого трансфера достаточно высока.

К слову, Алибеков не попал в список игроков "Зари", которые отправились на турецкий сбор.

Читайте также"Это стало решающим фактором". Рыбка объяснил, почему выбрал Львов
По теме
yellow-arrow
Официально: Цыганков перешел в Жирону
yellow-arrow
"Спасибо за все, команда. Буду скучать". Мудрик попрощался с Шахтером
yellow-arrow
Стали известны соперники Руха на сборе в Хорватии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Ахмед Алибеков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Спортивка

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде