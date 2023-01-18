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Источник: Экс-голкипер Александрии станет игроком Ингульца
Опровергнуты слухи о переходе в "Рух" или "Ворсклу"
Фото: ФК Олександрія
"Спортивка" опровергла слухи о том, что экс-голкипер "Александрии" Олег Билык может перейти в "Рух" или "Ворсклу".
По информации издания, 25-летний может продолжить карьеру в другом украинском клубе. Пока он близок к переходу в "Ингулец", состав которого может пополнить на правах свободного агента. Остальные детали потенциального сотрудничества пока неизвестны.
Напомним, Билык покинул "Александрию" зимой, досрочно расторгнув контракт. Цвета "горожан" он защищал с 2019 года. В этом сезоне вратарь сыграл 11 поединков.
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