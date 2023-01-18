Кабаев: Переход Цыганкова в Жирону - это очень серьезная потеря для Динамо

Полузащитник " Динамо " Владислав Кабаев рассказал, как команда готовится к весенней части сезона.

— У нас было много времени, чтобы соскучиться по футболу, друг за другом. Первые дни тренировок — самые тяжелые, поскольку это беговая работа в основном. Но это нормальный процесс.

— Вы уже провели в "Динамо" половину сезона. Какие у вас эмоции? Насколько все отличается от того, что было в "Заре"?

— Играем в другой футбол, другие нагрузки, новый коллектив, новый город. Много нового, но нужно привыкать и быстрее адаптироваться. Я доволен, что выступаю в этом клубе. Я мечтал оказаться в "Динамо". Как бы тяжело не было, мы все вместе должны добиваться результата. "Динамо" — это топ-клуб в Украине, поэтому мы должны прогрессировать с каждой игрой.

— На что сейчас делает акцент тренерский штаб на тренировках?

— Первые дни — беговая работа, по две тренировки в день. На поле, в зале, в манеже. Думаю, фундамент мы уже заложили. Сейчас начинаем больше с мячом работать.

— На сборах вам больше хочется играть или тренироваться?

— Мы тренируемся для того, чтобы хорошо играть. Сборы — это всегда тяжело, но мы месяц хорошо отдохнули, поэтому едем с полными силами работать.

— Цыганков перешел в "Жирону". Насколько это теперь повлияет на игру "Динамо"?

— Это очень серьезная потеря для нас, поскольку Цыганков забивал много голов. Для нас это большая потеря, он был лидером команды. У кого будет шанс себя показать? Это будут решать тренера. Кто лучше себя покажет, тот и будет играть. Нужно выходить и играть, а решение уже будут принимать главный тренер и его штаб.

— Отсутствие Мирчи Луческу на тренировках в Киеве — это проблема?

— Тренировки проходят также, как и раньше. Все наши тренеры — профессионалы. Мирча Луческу постоянно на связи со своими помощниками. Это нормальный процесс.

— Вы ранее говорили, что пока у вас не получается играть в "Динамо" так, как вы бы хотели. Говорили ли об этом с тренерами?

— Это была психологическая проблема, нужно ее решать. Но я не хочу снова об этом говорить. Все все видели, я видел. Я могу анализировать свою игру и даже в такой ситуации искать позитив, потому что в нашей стране сейчас и так много негатива каждый день. Мы видим эти новости... Нужно искать позитив даже в такой ситуации. Нужно смотреть на нашу игру, да, много критики, но она делает нас сильнее. Необходимо идти дальше. Все мы в нашей стране проходим через сложный период. Но мы держимся.