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Караваев: Заменить Цыганкова? Если нужен на этой позиции - буду играть
Футболист - о своей роли в киевском клубе
Фото: fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, готов ли заменить Виктора Цыганкова, который перешел в "Жирону".
"Цыганков – тот игрок, который делал результат. Конечно, будет очень тяжело заменить такого футболиста. Знаю, что от меня хочет тренер. Он мне говорил каждый раз, что хочет, чтобы я выходил в тот момент, когда ему это нужно – со скамейки запасных или в основном составе. Это было даже в матче со "Штурмом", когда я был на скамейке запасных, а потом пришлось посреди разминки быть готовым выйти на смену.
Нет никакого обиды, когда не играю, потому что знаю, что он на меня рассчитывает. Я в любой момент должен быть готов. Если будет такая роль, что я нужен именно на этой позиции – буду на ней играть. Но все видели, что я играю левого защитника или полузащитника. Буду играть на всех позициях, где будет возможность", – сказал Караваев.
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