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Сегодня Шахтер проведет первый товарищеский матч на турецком сборе
В соперниках - венская "Аустрия"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтера" продолжает готовиться ко второй части сезона. В пятницу, 20 января, подопечные Игора Йовичевича сыграют первый товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе, который проходит в Турции.
Соперником "горняков" станет венская "Аустрия". Австрийский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионате. В минувшем розыгрыше "Аустрия" заняла четвертую строчку.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по киевскому времени. Встречу будет показано в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера" и в Shakhtar Club.
Ранее мы писали о том, что Георгий Судаков вернулся к тренировкам в общей группе донецкого "Шахтера".
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