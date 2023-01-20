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Известен список игроков Динамо, которые отправились на сбор в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренерский штаб взял с собой 31 исполнителя

Известен список игроков Динамо, которые отправились на сбор в Турцию

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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"Динамо" завершило первый этап подготовки ко второй части сезона. Он проходил в Киеве - на протяжении недели после выхода из отпуска динамовцы работали на клубной базе в Вите-Литовской. После тренировок в манеже, когда погода наладилась и наступило потепление, "бело-синие" занимались на тренировочном поле возле главного корпуса базы.

А 20-го января утром команда транзитом через Кишинев отправилась на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. В рамках программы подготовки бело-синие запланировали ряд контрольных матчей. Некоторые соперники уже известны

Состав основной команды "Динамо" на сборе в Турции:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Тымчик, Константин Вивчаренко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Никита Кравченко, Никита Бурда, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Антон Царенко, Назар Волошин, Александр Яцык, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Караваев, Бенито, Самба Диалло, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Виталий Буяльский;

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Беседин.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (1)
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shat (киев)
20.01.2023 в 12:48
КАКОЙ беседин супряга ? вы мрази сколько будите убивать клуб ? РАШИСТЫ
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