Шахтер - Аустрия: онлайн-трансляция первого матча горняков в 2023 году

Сегодня, 20 января, донецкий "Шахтер" проведет первый матч в 2023 году. Соперником команды Игоря Йовичевича в контрольном матче станет "Аустрия" из Вены.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Аустрия" на сборах в Турции, который стартует в 16:30: