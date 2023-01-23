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Днепр-1 подписал защитника сборной Коста-Рики

Премьер-лига
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Днепряне серьезно усиливаются

Днепр-1 подписал защитника сборной Коста-Рики

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с 28-летним костариканским защитником Рональдом Матарритой.

Соглашение рассчитано на два года.

Номинально Матаррита - левый защитник, но может сыграть на любой позиции на фланге, в том числе амплуа вингера.

Матаррита является воспитанником "Аллахуэлленсе" и в этом же клубе начинал свою карьеру, где выступал в основном составе с 2013 по 2015 годы. Чемпион Коста-Рики 2013 года.

После этого выступал в МЛС за Нью-Йорк (2016-2020) и Цинциннати (2021-2022).

С 2015 года регулярно выступает за национальную сборную Коста-Рики, за которую провел 54 матча, забил 3 гола, отдал 4 результативных передачи. На чемпионате мира-2022 в Катаре игрок провел 44 минуты: 17 - против Испании (0:7) и 27 - против Германии (2:4).

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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