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Днепр-1 подписал защитника сборной Коста-Рики
Днепряне серьезно усиливаются
scdnipro1.com.ua
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Соглашение рассчитано на два года.
Номинально Матаррита - левый защитник, но может сыграть на любой позиции на фланге, в том числе амплуа вингера.
Матаррита является воспитанником "Аллахуэлленсе" и в этом же клубе начинал свою карьеру, где выступал в основном составе с 2013 по 2015 годы. Чемпион Коста-Рики 2013 года.
После этого выступал в МЛС за Нью-Йорк (2016-2020) и Цинциннати (2021-2022).
С 2015 года регулярно выступает за национальную сборную Коста-Рики, за которую провел 54 матча, забил 3 гола, отдал 4 результативных передачи. На чемпионате мира-2022 в Катаре игрок провел 44 минуты: 17 - против Испании (0:7) и 27 - против Германии (2:4).
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