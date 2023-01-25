Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1 – остальные вернутся в МХ
Не всем удалось зарекомендовать себя
Фото: ФК Металіст
Из шести футболистов "Металлиста", участвовавших в первом сборе "Днепра-1", на второй отправятся только двое, сообщает FCDNIPRO.COM.
Это опорный полузащитник Вячеслав Танковский и правый хавбек Евгений Подлепенец. Соответственно, Орест Костик, Богдан Порох, Егор Клименчук и Максим Прядун возвращаются в расположение своей команды. Возвращение Пороха ранее подтвердили харьковчане.
По информации ТаТоТаке, судьбу Танковского и Подлепенца тренерский штаб решит по итогам второго сбора. Контракты обоих игроков с "Металлистом" истекают 30 июня 2023 года. "Днепр-1" может не пользоваться арендной опцией, а выкупать их уже сейчас.
Популярное сейчас
- УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины
- Диссидент и ученый. Кто такой Григорий Степанец, оставивший в наследство Залужному миллион долларов
- Крах чемпиона. Милан – Лацио 0:4. Обзор матча и видео голов
- Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО