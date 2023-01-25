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Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1 – остальные вернутся в МХ

Премьер-лига
(1 голосов)

Не всем удалось зарекомендовать себя

Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1 – остальные вернутся в МХ

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Из шести футболистов "Металлиста", участвовавших в первом сборе "Днепра-1", на второй отправятся только двое, сообщает FCDNIPRO.COM.

Это опорный полузащитник Вячеслав Танковский и правый хавбек Евгений Подлепенец. Соответственно, Орест Костик, Богдан Порох, Егор Клименчук и Максим Прядун возвращаются в расположение своей команды. Возвращение Пороха ранее подтвердили харьковчане.

По информации ТаТоТаке, судьбу Танковского и Подлепенца тренерский штаб решит по итогам второго сбора. Контракты обоих игроков с "Металлистом" истекают 30 июня 2023 года. "Днепр-1" может не пользоваться арендной опцией, а выкупать их уже сейчас.

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В статье: Вячеслав Танковский Максим Прядун Егор Клименчук СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Орест Костик Евгений Подлепенец
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