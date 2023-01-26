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Трое игроков Динамо тренируются по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Бело-синие готовятся к следующему спаррингу

Трое игроков Динамо тренируются по индивидуальной программе

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона на юге Турции.

Вчера команда провела тренировку. Занятие началось с пробежки, за которой следовала интенсивная разминка. Далее началась работа с мячами – отработка передач, которая чередовалась с беговыми упражнениями.

Во время основной части вечерней сессии "бело-синие" работали над контролем мяча, а завершили тренировку двусторонкой на стандартном по длине, однако ограниченном фишками по ширине поле.

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По индивидуальной программе тренировались Артем Беседин, Бенито, а также Джастин Лонвейк. Они ограничились беговой работой на поле.

Сегодня "Динамо" проведет две тренировки на стадионе, а свой второй контрольный матч на сборе сыграет в субботу, 28 января, против словенского "Марибора".

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Бенито Джастин Лонвейк
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Источник:
fcdynamo.com

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