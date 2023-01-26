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Трое игроков Динамо тренируются по индивидуальной программе
Бело-синие готовятся к следующему спаррингу
Фото: fcdynamo.com
"Динамо" продолжает подготовку к весенней части сезона на юге Турции.
Вчера команда провела тренировку. Занятие началось с пробежки, за которой следовала интенсивная разминка. Далее началась работа с мячами – отработка передач, которая чередовалась с беговыми упражнениями.
Во время основной части вечерней сессии "бело-синие" работали над контролем мяча, а завершили тренировку двусторонкой на стандартном по длине, однако ограниченном фишками по ширине поле.
По индивидуальной программе тренировались Артем Беседин, Бенито, а также Джастин Лонвейк. Они ограничились беговой работой на поле.
Сегодня "Динамо" проведет две тренировки на стадионе, а свой второй контрольный матч на сборе сыграет в субботу, 28 января, против словенского "Марибора".
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