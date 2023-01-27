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Клуб, возглавляемый сыном Луческу, согласовал аренду Кендзеры

Премьер-лига
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Томаш едет в аренду в Грецию

Клуб, возглавляемый сыном Луческу, согласовал аренду Кендзеры

Фото: FC Dynamo Kyiv

Новина українською

Греческий ПАОК согласовал аренду защитника "Динамо" Томаша Кендзеры.

Как пишет местное издание Makthes, переход должен быть оформлен официально в ближайшие дни. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В подписании 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер греческого клуба Разван Луческу, который является сыном Мирчи Луческу.

Действующий контракт Кендзеры с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне поляк провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых выполнил два ассиста. Его контракт с "бело-синими" действителен до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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Источник:
Makthes

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