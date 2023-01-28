Рух расписал нулевую ничью с одним из лидеров Словацкой Суперлиги

Сегодня львовский "Движение" на тренировочном собрании в Хорватии провел контрольный поединок против ДАКа. Украинская команда не смогла поразить ворота соперника, однако в то же время сама не пропустила.

Товарищеский матч.

28 января 2023 года. Умаг, Хорватия.

"Рух" (Львов, Украина) – ДАК (Дунайская Стреда, Словения) – 0:0

"Рух": Паньків (Ледвий, 46), Роман, Веремиенко, Дидык, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга (Эдсон, 73), Соломон, Карабин (Мысик, 66), Климчук.

Предупреждение: Веремиенко, 25.