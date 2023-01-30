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Кадири может перейти в клуб из Казахстана - Источник

Премьер-лига
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Ганец прибыл на медосмотр

Кадири может перейти в клуб из Казахстана - Источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири может продолжить карьеру в Казахстане. 26-летний футболист прибыл на просмотр в шымкентский "Ордабасы", сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside.

Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. В 2020 году он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а затем в одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.

В октябре была информация, что ганец досрочно покинул столичный клуб.

"Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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В статье: Динамо (Киев) Ордабасы (Шымкент) Мохаммед Кадири
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Источник:
Kozhakhmet_inside

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