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Кадири может перейти в клуб из Казахстана - Источник
Ганец прибыл на медосмотр
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири может продолжить карьеру в Казахстане. 26-летний футболист прибыл на просмотр в шымкентский "Ордабасы", сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside.
Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. В 2020 году он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а затем в одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.
В октябре была информация, что ганец досрочно покинул столичный клуб.
"Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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