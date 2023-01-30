Кадири может перейти в клуб из Казахстана - Источник

Бывший полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири может продолжить карьеру в Казахстане. 26-летний футболист прибыл на просмотр в шымкентский "Ордабасы", сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_inside.

Напомним, Кадири присоединился к "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. В 2020 году он отправился в аренду в тульский "Арсенал", а затем в одесский "Черноморец", за который сыграл 13 матчей в украинской Премьер-лиге.

В октябре была информация, что ганец досрочно покинул столичный клуб.

"Ордабасы" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.