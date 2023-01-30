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Ингулец открыл зимний сбор ничьей с болгарским клубом
1:1 с болгарским Берое
instagram.com/fcinhulets
Петровский "
В понедельник, 30 января петровцы сыграли с болгарским "Берое".
В начале второго тайма "Ингулец" открыл счет (отличился Александр Кучеренко), но удержать преимущество не смогли – болгары на 85-й минуте сравняли.
Как итог – ничья 1:1.
Свой следующий матч на сборах "Ингулец" проведет 2 февраля с польским клубом "Подбескидзе".
"Ингулец" – "Берое" (Болгария) 1:1
Голы: Кучеренко, 53 - Трибуле, 85
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