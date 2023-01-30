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Ингулец открыл зимний сбор ничьей с болгарским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

1:1 с болгарским Берое

Ингулец открыл зимний сбор ничьей с болгарским клубом

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Петровский "Ингулец" провел свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В понедельник, 30 января петровцы сыграли с болгарским "Берое".

В начале второго тайма "Ингулец" открыл счет (отличился Александр Кучеренко), но удержать преимущество не смогли – болгары на 85-й минуте сравняли.

Как итог – ничья 1:1.

Свой следующий матч на сборах "Ингулец" проведет 2 февраля с польским клубом "Подбескидзе".

"Ингулец" – "Берое" (Болгария) 1:1

Голы: Кучеренко, 53 - Трибуле, 85

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В статье: Ингулец (Петрово) Берое
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