Чемпион Польши близок к подписанию защитника Металлиста

Действующий чемпион Польши – Лех (Познань) – близок к подписанию защитника харьковского " Металлиста " Юрия Романюка.

По информации Sport Arena, стороны близки к подписанию соглашения.

25-летний Романюк подпишет с польским клубом четырехлетний контракт.

Между "Металлистом" и "Лехом" сформировались хорошие отношения с лета прошлого года, после перехода в клуб из Познани голкипера Артура Рудька, который выступает в составе чемпиона Польши на правах аренды.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провел за харьковский клуб 12 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Ранее СМИ писали о том, что Романюка в качестве потенциального усиления рассматривают и несколько украинских клубов.