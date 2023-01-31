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Чемпион Польши близок к подписанию защитника Металлиста

Премьер-лига
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Юрий Романюк близок к переходу в Лех

Чемпион Польши близок к подписанию защитника Металлиста

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Действующий чемпион Польши – Лех (Познань) – близок к подписанию защитника харьковского "Металлиста" Юрия Романюка.

По информации Sport Arena, стороны близки к подписанию соглашения.

25-летний Романюк подпишет с польским клубом четырехлетний контракт.

Между "Металлистом" и "Лехом" сформировались хорошие отношения с лета прошлого года, после перехода в клуб из Познани голкипера Артура Рудька, который выступает в составе чемпиона Польши на правах аренды.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провел за харьковский клуб 12 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Ранее СМИ писали о том, что Романюка в качестве потенциального усиления рассматривают и несколько украинских клубов.

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В статье: Лех (Познань) Юрий Романюк Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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