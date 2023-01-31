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Чемпион Польши близок к подписанию защитника Металлиста
Юрий Романюк близок к переходу в Лех
Фото: ФК Металлист
Действующий чемпион Польши – Лех (Познань) – близок к подписанию защитника харьковского "
По информации Sport Arena, стороны близки к подписанию соглашения.
25-летний Романюк подпишет с польским клубом четырехлетний контракт.
Между "Металлистом" и "Лехом" сформировались хорошие отношения с лета прошлого года, после перехода в клуб из Познани голкипера Артура Рудька, который выступает в составе чемпиона Польши на правах аренды.
Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провел за харьковский клуб 12 матчей, в которых отличился одним ассистом.
Ранее СМИ писали о том, что Романюка в качестве потенциального усиления рассматривают и несколько украинских клубов.
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