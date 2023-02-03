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Металлист 1925 назвал еще трех соперников на турецком сборе
Харьковчане расширили программу спаррингов
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил, что к ранее анонсированным товарищеским матчам добавились еще три поединка.
4 февраля харьковчане сыграют против лидера чемпионата Дании - "Норшелланна", 7 февраля представитель чемпионата Казахстана - "Ордабасы" и 12 февраля команда Второй лиги Чехии - "Лишень".
Отмечается, что идет поиск соперника на 11 февраля.
Напомним, ранее "Металлист 1925" сыграл вничью с командой "Раднички Ниш" (0:0) из Сербии и обыграл болгарский "Хебир" (2:1). Уже сегодня , 3 февраля харьковский клуб сыграет против "Гостивара" (Северная Македония).
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