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Металлист 1925 назвал еще трех соперников на турецком сборе

Премьер-лига
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Харьковчане расширили программу спаррингов

Металлист 1925 назвал еще трех соперников на турецком сборе

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил, что к ранее анонсированным товарищеским матчам добавились еще три поединка.

4 февраля харьковчане сыграют против лидера чемпионата Дании - "Норшелланна", 7 февраля представитель чемпионата Казахстана - "Ордабасы" и 12 февраля команда Второй лиги Чехии - "Лишень".

Отмечается, что идет поиск соперника на 11 февраля.

Напомним, ранее "Металлист 1925" сыграл вничью с командой "Раднички Ниш" (0:0) из Сербии и обыграл болгарский "Хебир" (2:1). Уже сегодня , 3 февраля харьковский клуб сыграет против "Гостивара" (Северная Македония).

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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