Металлист 1925 назвал еще трех соперников на турецком сборе

"Металлист 1925" на своем официальном сайте сообщил, что к ранее анонсированным товарищеским матчам добавились еще три поединка.

4 февраля харьковчане сыграют против лидера чемпионата Дании - "Норшелланна", 7 февраля представитель чемпионата Казахстана - "Ордабасы" и 12 февраля команда Второй лиги Чехии - "Лишень".

Отмечается, что идет поиск соперника на 11 февраля.

Напомним, ранее "Металлист 1925" сыграл вничью с командой "Раднички Ниш" (0:0) из Сербии и обыграл болгарский "Хебир" (2:1). Уже сегодня , 3 февраля харьковский клуб сыграет против "Гостивара" (Северная Македония).