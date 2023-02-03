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Голкипер Днепра-1: В матче с Мурой пару моментов неприятных было
Владислав Рыбак подвел итоги спарринга
Фото: СК Дніпро-1
Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак подвел итоги очередного спарринга спортклубовцев, в котором днепряне обыграли словенскую "Муру" (2:1).
– Только положительные впечатления от сегодняшнего матча, мы ведь выиграли, поэтому по-другому и не может быть. Хотелось сыграть надежнее, ведь пару моментов неприятных было, но будем все это исправлять. В целом все понравилось, ребята провели хорошую игру, потому положительные эмоции от этого матча.
– У тебя была небольшая травма. Как себя сейчас чувствуешь и как оцениваешь свое состояние после нескольких спаррингов?
– Да, было небольшое повреждение, но сейчас все нормально, вылечился. Сейчас через тренировки стараюсь набирать форму. Считаю, что к сезону буду готов на все сто процентов.
– В течение сборов несколько новичков присоединились к команде. Как они адаптируются в коллективе?
– Все ребята заслуживают того, чтобы играть в основном составе, и мы очень хорошо всех приняли.
– Только две недели остается до матча Лиги Конференций. Как готовитесь к рестарту сезона?
– У нас продолжаются двукратные тренировки, тренеры очень хорошо готовят, все, как и должно быть. Поэтому я думаю, что нам хватит этого времени, чтобы подойти к сезону в оптимальных игровых кондициях, - сказал Рыбак.
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