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Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча
Прямая трансляция матча Динамо – Вейле, 5 февраля 2023
Вашему вниманию прямая видеотрансляция контрольного матча между киевским "Динамо" и лидером второго дивизиона Дании "Вайле". Для бело-синих это будет пятый поединок этой зимой. Раньше они дважды проиграли, однажды сыграли вничью и однажды победили.
Контрольный матч
"Динамо" (Киев) – "Вайле" (Дания)
"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Дякуч, Дубинчак – Сидорчук, Царенко – Бенито, Лонвейк, Волошин – Супряга
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