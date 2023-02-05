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Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Премьер-лига
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Прямая трансляция матча Динамо – Вейле, 5 февраля 2023

Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Новина українською

Вашему вниманию прямая видеотрансляция контрольного матча между киевским "Динамо" и лидером второго дивизиона Дании "Вайле". Для бело-синих это будет пятый поединок этой зимой. Раньше они дважды проиграли, однажды сыграли вничью и однажды победили.

Контрольный матч

"Динамо" (Киев) – "Вайле" (Дания)

"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Дякуч, Дубинчак – Сидорчук, Царенко – Бенито, Лонвейк, Волошин – Супряга

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В статье: Контрольные матчи Динамо (Киев)
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