Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча

Вашему вниманию прямая видеотрансляция контрольного матча между киевским "Динамо" и лидером второго дивизиона Дании "Вайле". Для бело-синих это будет пятый поединок этой зимой. Раньше они дважды проиграли, однажды сыграли вничью и однажды победили.

Контрольный матч

"Динамо" (Киев) – "Вайле" (Дания)

"Динамо": Нещерет – Караваев, Попов, Дякуч, Дубинчак – Сидорчук, Царенко – Бенито, Лонвейк, Волошин – Супряга