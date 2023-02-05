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Днепр-1 убрал с заявки Юрчука
Продолжит карьеру во "Львове"?
Фото: Днепр-1
СК "Днепр-1" не включил в заявку на вторую половину сезона своего голкипера Валерия Юрчука.
Ранее в СМИ была информация, что 32-летний вратарь
За "Днепр-1" в разных турнирах Валерий провел более 80-ти поединков.
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