Днепр-1 убрал с заявки Юрчука

СК "Днепр-1" не включил в заявку на вторую половину сезона своего голкипера Валерия Юрчука.

Ранее в СМИ была информация, что 32-летний вратарь продолжит карьеру во "Львове". Главный тренер днепрян Александр Кучер не заинтересован в Юрчук.

За "Днепр-1" в разных турнирах Валерий провел более 80-ти поединков.