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Днепр-1 убрал с заявки Юрчука

Премьер-лига
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Продолжит карьеру во "Львове"?

Днепр-1 убрал с заявки Юрчука

Фото: Днепр-1

Новина українською

СК "Днепр-1" не включил в заявку на вторую половину сезона своего голкипера Валерия Юрчука.

Ранее в СМИ была информация, что 32-летний вратарь продолжит карьеру во "Львове". Главный тренер днепрян Александр Кучер не заинтересован в Юрчук.

За "Днепр-1" в разных турнирах Валерий провел более 80-ти поединков.

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В статье: Александр Кучер Валерий Юрчук СК Днепр-1
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