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Нещерет, Гармаш и 16-летний Пашко в старте Динамо на матч со Шкендией

Премьер-лига
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Мирча Луческу продолжает экспериментировать

Нещерет, Гармаш и 16-летний Пашко в старте Динамо на матч со Шкендией

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объявил стартовый состав команды на спарринг против "Шкендии".

Отметим, что список игроков на эту игру далек от основного. Также обращает на себя внимание участие в игре Кирилла Пашко – 16-летнего футболиста, который в текущем сезоне выступал за юношескую команду "Зари" на правах аренды.

"Динамо" (старт): Нещерет – Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев – Андриевский, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаев – Пономаренко.

Резервистов этой игры "бело-синие" не разглашают.

Отметим, что игра "Динамо" – "Шкендия" состоится 6 февраля и начнется в 16:00. Следить за игрой вы можете на нашем сайте в текстовой или видео трансляции.

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В статье: Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
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