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Динамо завершило первый этап подготовки. Команда получила три выходных
На первом сборе команда Мирчи Луческу провела шесть спаррингов
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Футболисты киевского "Динамо" завершили первый этап подготовки ко второй части сезона. Как сообщает официальный сайт клуба, игроки киевлян получили три выходных дня.
На первом сборе "динамовцы" провели шесть контрольных матчей. В первых двух "бело-синие" проиграли венскому "Рапиду" (0:4) и "Марибору" (0:2), впоследствии сыграли вничью с "Аустрией" Лустенау (2:2), после чего в трех встречах победили: "Унирю" Деж (5:1), "Вайле" (2:0) и "Шкендию" (1:0). На данный момент лучшими бомбардирами киевлян на сборах являются Бенито и Владислав Супряга, которые уже забили по два гола.
После отдыха работа продолжится в Турции. Ближайшую тренировку первая команда проведет 10 февраля. Следующий спарринг запланирован на 11 февраля против северомакедонского "Силекса".
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