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Минай - Вележ: смотреть онлайн, видеотрансляция
Четвертый спарринг для команды Шарана
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Закарпатский "Минай" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. В этот четверг коллектив Владимира Шарана сыграет против представителя Боснии - ФК "Вележ". Начало контрольной игры - в 14:00.
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Контрольный матч, 09.02.2023
"Минай" 14:00 "Вележ"
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