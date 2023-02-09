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Минай - Вележ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Четвертый спарринг для команды Шарана

Минай - Вележ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Закарпатский "Минай" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. В этот четверг коллектив Владимира Шарана сыграет против представителя Боснии - ФК "Вележ". Начало контрольной игры - в 14:00.

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Контрольный матч, 09.02.2023
"Минай" 14:00 "Вележ"

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В статье: ФК Минай Вележ (Мостар)
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