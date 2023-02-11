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Официально: Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Премьер-лига
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Остается только неясным, аренда это или полноценный контракт

Официально: Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

фото из свободных источников

Новина українською

Бразильский клуб "Ред Булл Брагантино" официально объявил о подписании вингера "Динамо" Витиньо.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, однако клуб не акцентирует, аренда это или полноценный контракт.

Ранее бразильские источники утверждали, что киевляне согласовали продажу за 5 млн евро.

Напомним, что "Динамо" приобрело Витиньо в августе 2021 года у "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Паранасенсе" на правах аренды до лета 2023-го.

Контракт игрока с "Динамо" действует (действовал) до 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Ред Булл Брагантино
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Источник:
redbullbragantino

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