Официально: Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино

Бразильский клуб "Ред Булл Брагантино" официально объявил о подписании вингера " Динамо " Витиньо.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, однако клуб не акцентирует, аренда это или полноценный контракт.

Ранее бразильские источники утверждали, что киевляне согласовали продажу за 5 млн евро.

Напомним, что "Динамо" приобрело Витиньо в августе 2021 года у "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Паранасенсе" на правах аренды до лета 2023-го.

Контракт игрока с "Динамо" действует (действовал) до 2026 года.