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Официально: Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Остается только неясным, аренда это или полноценный контракт
фото из свободных источников
Бразильский клуб "Ред Булл Брагантино" официально объявил о подписании вингера "
Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, однако клуб не акцентирует, аренда это или полноценный контракт.
Ранее бразильские источники утверждали, что киевляне согласовали продажу за 5 млн евро.
Напомним, что "Динамо" приобрело Витиньо в августе 2021 года у "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро. После начала полномасштабной войны он вернулся в "Паранасенсе" на правах аренды до лета 2023-го.
Контракт игрока с "Динамо" действует (действовал) до 2026 года.
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