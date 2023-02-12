Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
Дарио оценивает защитника в 30 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал, была ли возможность перехода в другой клуб центрбека "горняков" Николая Матвиенко в прошлом январе и оценил перспективы такого трансфера в будущем:
“ – На момент подписания Ярослава Ракицкого ты понимал, что Николай Матвиенко может уйти?
– По Матвиенко в 20-х числах января было понятно, что “Брайтон” больше не будет поднимать цену.
– Расскажи о будущем Матвиенко.
– Матвиенко очень важный футболист для "Шахтера" и сборной Украины, очень опытный игрок, таких футболистов мало в Европе. Поэтому если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Михаилом Мудриком.
–Как ты оцениваешь Матвиенко?
– Около 30 миллионов. Это мое личное мнение”, - сказал Срна.
Согласно сообщениям инсайдеров, в январе "Брайтон" максимально предлагал около 20 млн евро за 26-летнего Матвиенко с бонусами, однако "горняки" не согласились.
Контракт Николая с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.
Популярное сейчас
- Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
- Россияне вечером обстреляли Харьков из С-300
- Малиновский заработал пенальти в матче с Клермоном, мощно пробив со штрафного
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту