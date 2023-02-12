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Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком

Премьер-лига
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Дарио оценивает защитника в 30 млн евро

Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал, была ли возможность перехода в другой клуб центрбека "горняков" Николая Матвиенко в прошлом январе и оценил перспективы такого трансфера в будущем:

– На момент подписания Ярослава Ракицкого ты понимал, что Николай Матвиенко может уйти?

– По Матвиенко в 20-х числах января было понятно, что “Брайтон” больше не будет поднимать цену.

– Расскажи о будущем Матвиенко.

– Матвиенко очень важный футболист для "Шахтера" и сборной Украины, очень опытный игрок, таких футболистов мало в Европе. Поэтому если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Михаилом Мудриком.

–Как ты оцениваешь Матвиенко?

– Около 30 миллионов. Это мое личное мнение”, - сказал Срна.

Согласно сообщениям инсайдеров, в январе "Брайтон" максимально предлагал около 20 млн евро за 26-летнего Матвиенко с бонусами, однако "горняки" не согласились.

Контракт Николая с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Брайтон
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Источник:
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