Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал, была ли возможность перехода в другой клуб центрбека "горняков" Николая Матвиенко в прошлом январе и оценил перспективы такого трансфера в будущем:

“ – На момент подписания Ярослава Ракицкого ты понимал, что Николай Матвиенко может уйти?

– По Матвиенко в 20-х числах января было понятно, что “Брайтон” больше не будет поднимать цену.

– Расскажи о будущем Матвиенко.

– Матвиенко очень важный футболист для "Шахтера" и сборной Украины, очень опытный игрок, таких футболистов мало в Европе. Поэтому если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Михаилом Мудриком.

–Как ты оцениваешь Матвиенко?

– Около 30 миллионов. Это мое личное мнение”, - сказал Срна.