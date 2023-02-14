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"Команда находится в безопасности, принято решение переместиться в другой отель", - официальное заявление Шинника после "прилета" от Миная
Выдавили из себя официальное заявление
Пресс-служба российского "Шинника" выдала официальное заявление по поводу п
"Заявление ФК "Шинник" в связи с инцидентом, произошедшим в отеле Турции
Вечером 13 февраля на территории отеля "Сигинус", находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды "Минай".
В связи с этим футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.
Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы", - заявил "Шинник".
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