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"Команда находится в безопасности, принято решение переместиться в другой отель", - официальное заявление Шинника после "прилета" от Миная

Премьер-лига
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(1 голосов)

Выдавили из себя официальное заявление

"Команда находится в безопасности, принято решение переместиться в другой отель", - официальное заявление Шинника после "прилета" от Миная

Новина українською

Пресс-служба российского "Шинника" выдала официальное заявление по поводу получения люлей от игроков украинского "Миная" в результате драки, которая произошла в турецком отеле.

"Заявление ФК "Шинник" в связи с инцидентом, произошедшим в отеле Турции

Вечером 13 февраля на территории отеля "Сигинус", находящегося в городе Белек (Турция), в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды "Минай".

В связи с этим футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

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Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы", - заявил "Шинник".

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай
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Комментарии (3)
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OlekSH
14.02.2023 в 22:41
Мы АтрицАтЕльна пАбедили Украинскую кАмАнду. А так как мЫ Можем пАвтАрить... то решили переехать для сАхрАнения личнАвА састава...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.02.2023 в 22:20
Ну да, прям "душечки"... Насильство вони засуджують...тільки НЕ ТАМ, де вбивають людей та руйнують мирне життя
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+1
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.02.2023 в 22:31
Б**ді, сер!
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0
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