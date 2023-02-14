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Павелко заверил Минай в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку

Премьер-лига
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На драку игроков Миная и российского Шинника отреагировал президент УАФ

Павелко заверил Минай в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко высказал свое официальное мнение относительно драки между футболистами "Миная" и российского "Шинника" на сборах в Турции.

"Вчера в одной из турецких гостиниц произошла стычка между футболистами нашего "Минаю" и командой из "страны 404". Инцидент, конечно, закончился победой Украины и требует четких выводов.

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Во-первых, разговаривал с руководством ФК "Минай". Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора. В целом УАФ гарантирует каждой украинской футбольной команде, где бы она ни выступала, свою всестороннюю поддержку в случае возникновения подобных инцидентов.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также. В общем, считаю, что на ситуацию с "Минаем" должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян.

Вы же видите, что агрессивная пропаганда пронизывает буквально все слои общества "страны 404". Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других. Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду 2024 в Париже! Слава Украине!" – написал Павелко в Фейсбук.

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В статье: Андрей Павелко Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
14.02.2023 в 22:24
От гнида, і тут пропіарився
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