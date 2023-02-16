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"Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника

Премьер-лига
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Тренер гордится своими подопечными, которые дали отпор россиянам

"Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал драку с участием закарпатской команды и представителей российского "Шинника".

"Всегда бывали такие случаи, что в конце сборов, еще до войны, что ребята уже психологически устают и уже хотят домой. Бывают такие срывы во время матчей, а в этой ситуации я был просто удивлен, очень нервничал, когда узнал, что к нам снова приедет "Шинник".

Наши гиды сказали, что мы здесь ни при чем, это все отель, один человек из гостиницы, который, как я понял, хотел заработать побольше денег наверное...

Я чувствовал, что это может произойти, и это действительно произошло. Но я благодарен ребятам и очень рад работать с этими пацанами, которые действительно не боялись, когда их позвали на 3-й этаж, они сразу же побежали, не пошли, чтобы доказать, что Украина сильнее", — сказал Шаран в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, инцидент произошел 13 февраля в турецком отеле. В результате потасовки несколько футболистов российского клуба получили серьезные травмы.

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В статье: Владимир Шаран Шинник (Ярославль) ФК Минай война с россией
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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