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"Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника
Тренер гордится своими подопечными, которые дали отпор россиянам
Фото: fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал драку с участием закарпатской команды и представителей российского "Шинника".
"Всегда бывали такие случаи, что в конце сборов, еще до войны, что ребята уже психологически устают и уже хотят домой. Бывают такие срывы во время матчей, а в этой ситуации я был просто удивлен, очень нервничал, когда узнал, что к нам снова приедет "Шинник".
Наши гиды сказали, что мы здесь ни при чем, это все отель, один человек из гостиницы, который, как я понял, хотел заработать побольше денег наверное...
Я чувствовал, что это может произойти, и это действительно произошло. Но я благодарен ребятам и очень рад работать с этими пацанами, которые действительно не боялись, когда их позвали на 3-й этаж, они сразу же побежали, не пошли, чтобы доказать, что Украина сильнее", — сказал Шаран в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, инцидент произошел 13 февраля в турецком отеле. В результате потасовки несколько футболистов российского клуба получили серьезные травмы.
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