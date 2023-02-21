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Динамо дозаявит на сезон Назара Волошина, Леднева, Бенито и еще трех игроков
Также киевляне отзаявили 6 футболистов
Фото: fcdynamo.com
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Как пишет "Динамомания", киевляне отзаявили 6 футболистов, которые уже покинули команду. Речь идет о Владиславе Кулаче, Артеме Беседине, Илье Забарном, Викторе Цыганкове, Никите Кравченко и Томаше Кендзере.
В списке А вакантные места достанутся полузащитнику Богдану Ледневу, вингеру Бенито и голкиперу Валентину Моргуну.
По списку Б будут дозаявлены вингеры Назар Волошин, центрбек Максим Дячук и защитник Владислав Еременко.
Также "Динамо" зарегистрирует двух новых тренеров – ассистента Александра Шовковского и специалиста по физподготовке команды U-19 Андрея Оберемко.
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