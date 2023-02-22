Бартулович - о судействе: Когда играли в Харькове или Полтаве, ни к кому из игроков хозяев нельзя было прикоснуться

Экс-хавбек Младен Бартуловчи, который ранее продуктивно поиграл в УПЛ за "Днепр", "Кривбасс", киевский "Арсенал" и "Карпаты", высказался об особенностях судейства в Украине.

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– C судейским произволом часто приходилось сталкиваться?

– Было дело. Особенно в начальный период своего пребывания в Украине – это 2006-2010 год. Например, когда в Харькове с "Металлистом" играли, ни до кого из игроков нельзя было дотронуться. То же самое было в Полтаве. Четко понимал, в каком городе будет какое судейство.

Лучше стало с появлением ВАР. Хотелось, чтобы система видеоповторов работала у нас на каждой игре. Чтобы все команды были в равных условиях. А то получается, что у нас в игре момент, мы забиваем гол, его отменяют из-за офсайда, а ВАР работает на другой игре. Понятно, сейчас сложная ситуация в стране. Надеюсь, когда выиграем войну, все у нас будет. ВАР на каждой игре, а главное ‒ болельщики, которые вернутся на стадионы.

– Такие арбитры как Жуков, Абдула, Годулян, Арановский с чем у тебя ассоциируются?

– С красными карточками (смеется). Помню, играем мы с "Волынью". Матч обслуживает молодой парень из Донецка - Жуков. В одном из моментов мы с Симининым пошли в подкат. По-моему, арбитр больше испугался, чем мы. Прибежал и сразу нам по красной. Смешной момент. Мы ведь в том подкате даже не коснулись друг друга.

Арановский дал мне красную за момент, когда шла борьба за верховой мяч. Защитник одесситов - грузин - так кричал, как будто бы я голову ему отрезал. Лежит парень, кричит. Арбитры ведь тоже готовились к матчам. Одно время локтем только дотронься до соперника, всё ‒ сразу удаление. Судьи уже знали меня, что я мог иногда локотком проверить (смеется).

Ну, а Анатолий Абдула дал мне красную в матче "Днепр" – "Шахтер". Это был просто капец. Вышел на поле минут за десять до конца игры, и вскоре меня удалили с поля. Да, грубо сыграл против Бернарда, не отрицаю. Кстати, тот фол еще вошел в десятку самых грубых нарушений сезона. Просто кошмар. Наверное, именно то удаление поставило крест на моей карьере в "Днепре". Помню, было это в конце первого круга. Меня тогда еще в "Ворсклу" пригласили, и Маркевич был не против того, чтобы я ушел. В Полтаву я должен был уехать зимой, но "Днепр" меня почему-то не отпустил. Пришлось полгода отыграть за дубль, а уже потом перейти в "Ворсклу".

– Тебе приходилось участвовать в договорных матчах?

– В тех клубах, в которых я играл, такого не было. Во всяком случае, если было что-то подобное, лично я не участвовал.

– А матчи, которые стимулировались третьей стороной?

– В Хорватии, когда играл, подобных матчей не было. С этим явлением впервые столкнулся в Украине. "Шахтер" платил, когда играли с " Динамо ", а динамовцы стимулировали клубы в играх против "горняков". Одно время "Металлист" подобное практиковал, когда у них в клубе было все хорошо.

– Ты мог на поле подраться?

– На сборах было пару моментов, когда пришлось вступаться за кого-то из ребят. Но таких ситуаций, что прямо драться, у меня не было. А вообще, наверное, мог, если бы возникла такая ситуация, например, нужно было вступиться за партнера. Мы ведь команда. Если обидели твоего одноклубника, должны все стать на его защиту. Если не вступаться в таких ситуациях, то это тогда не коллектив.