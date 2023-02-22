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Игрок Шинника - о драке с игроками Миная: Не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать

Премьер-лига
(2 голосов)

Вой с болот продолжается

Игрок Шинника - о драке с игроками Миная: Не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать

Фото: ФК Минай

Новина українською

Защитник российского "Шинника" Даниил Петрунин рассказал о драке с игроками "Миная" на сборах в Турции.

— Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки "Миная" так и орали: "Убьем вас!" Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию. Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из "Миная", цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.

— Кричали на русском или на своем языке?

— Некоторые — на русском, кто-то — на украинском.

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— Вы что-нибудь понимали?

— По-украински — нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят.

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В статье: Шинник (Ярославль) ФК Минай
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Источник:
Спорт-Экспресс

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