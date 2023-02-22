Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Шинника - о драке с игроками Миная: Не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать
Вой с болот продолжается
Фото: ФК Минай
Защитник российского "Шинника" Даниил Петрунин рассказал о
— Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки "Миная" так и орали: "Убьем вас!" Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию. Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из "Миная", цензурными словами описать сложно, особенно в отношении нашего начальника команды. Это просто уму непостижимо.
— Кричали на русском или на своем языке?
— Некоторые — на русском, кто-то — на украинском.
— Вы что-нибудь понимали?
— По-украински — нет, на нем вопили издалека. А те, кто стоял в первых рядах, по-русски более-менее говорят.
Популярное сейчас
- Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы
- Возможный бонус для Шахтера, для Днепра-1 – история. Определяющая еврокубковая неделя для Украины в ТК
- Разгромная победа Карпат, Буковина обыгрывает ЛНЗ. Таблица спаррингов Первой лиги
- "Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:29 Украинские "Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем
- 13:07 Украинские "Видел там, кто валялся, кто дрался. Ничего страшного". Тренер Шинника о драке с Минаем
- 20:48 Украинские "Чтобы в следующий раз с двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная